Un medico di Castellaneta non ha rispettato i protocolli di isolamento preventivo per coronavirus e ha contagiato i colleghi.

Un medico ha nascosto i sintomi del coronavirus ai colleghi e ne ha contagiati almeno dieci presso l’ospedale di Castellaneta. Il medico, da quanto si apprende, era stato a Milano e non aveva rispettato i protocolli di isolamento preventivo. Per due settimane, infatti, si era recato all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove ha contagiato almeno 3 medici e 4 infermieri. Altri tre tamponi risultano dubbi. A lanciare l’allarme è stato il sindaco della cittadina della provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti.

Coronavirus Castellaneta, medico contagia colleghi

Avrebbe accusato i primi sintomi ai primi di marzo dopo essersi recato a Milano, ma nonostante questo avrebbe proseguito i turni in ospedale. Un medico di Castellaneta ha così contagiato altri 7 colleghi, mentre altri tre sottoposti ai test per coronavirus avrebbero presentato un risultato dubbio.

Durissimo il commento del primo cittadino di Castellaneta: “Non avevamo nessun caso fino a qualche giorno fa – ha detto il sidnaco -. Chiediamo a tutti i cittadini di rispettare le regole e di restare a casa, è assurdo che a causare tutto ciò sia stata la leggerezza di un medico”.

“Quello che è accaduto – ha detto ancora il primo cittadino Giovani Gugliotti – è gravissimo, inaudito, inconcepibile. Un medico, che lavora in ospedale, è andato lì, in nosocomio, e invece di passare dal pre-triage come prevedono la procedura e i protocolli, è andato regolarmente al pronto soccorso, come se nulla fosse, e da lì è andato poi nei reparti. Si è permesso il lusso di girare vari reparti e ora abbiamo medici, caposala e impiegati della direzione sanitaria positivi”.