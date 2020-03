Nuovo bilancio dei contagi da coronavirus nella Regione Lombardia: si contano 2.380 casi positivi e 381 morti in più del giorno precedente.

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Lombardia: stando ai dati diffusi da Reuters venerdì 20 marzo 2020 il numero totale dei casi positivi ammonta a 22.264 mentre quello dei decessi a 2.549. Quanto alle positività se ne registrano 2.380 in più rispetto alla giornata precedente: i morti hanno invece visto un aumento di 381 unità.

Coronavirus in Lombardia: il numero dei casi

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha confermato quei numeri spiegando che 7.735 persone sono ricoverate con sintomi. Si tratta di 348 in più di giovedì 19 marzo 2020, giornata in cui l’aumento dei ricoveri era stato molto più basso. Egli stesso ha però affermato che si trattava di un dato anomalo dato che normalmente la cifra aumenta di circa 300 unità ogni giorno.

Quanto ai cittadini che si trovano nei reparti di terapia intensiva, questi sono 1.150, 44 in più del giorno prima. Infine la Lombardia conta 4.235 individui guariti, non ancora negativi e quindi in isolamento ma privi di sintomi.

Già prima di confermare i dati ufficiali, il Presidente Fontana aveva annunciato che “purtroppo i numeri non stanno andando bene“. Per questo, di concerto con i sindaci, ha deciso di predisporre un elenco di richieste da sottoporre al Premier Conte per intensificare ancora di più le norme.





Il giorno prima gli aveva già chiesto di poter affiancare l’esercito alle forze dell’ordine per avere controlli maggiormente stringenti e Conte aveva dato il via libera. Da sabato 21 marzo 2020 Milano sarà infatti presidiata da 114 militari che verificheranno il rispetto delle misure anti contagio.