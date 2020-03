Papa Francesco ha fatto il tampone per il coronavirus (negativo) dopo che uno dei prelati che abitano nella sua casa è risultato positivo.

Papa Francesco è stato sottoposto al tampone per il coronavirus dopo aver confermato la positività di un prelato che alloggiava proprio nell’albergo vaticano dove vive anche il Pontefice. Il monsignore italiano della Segreteria di Stato è ricoverato al Gemelli di Roma. Sono saliti quindi a cinque i casi confermati in Vaticano. Il tampone del Papa, però, è risultato negativo.

Coronavirus, Papa Francesco fa tampone

Secondo tampone per Papa Francesco, che è risultato negativo al coronavirus. Qualche settimana prima, a causa di un raffreddore, Francesco era risultato affaticato e stanco, ma non aveva nessun tipo di sintomo febbrile o simil-influenzale. Controlli a tappeto anche a tutti i collaboratori e coloro che vivono a stretto contatto con il Pontefice. Fortunatamente nessuno è risultato positivo, se non un prelato, come comunicato dalla santa Sede nella serata di mercoledì 25 marzo.

In mattinata, inoltre, è trapelata una notizia, non ancora confermata, secondo la quale un altro funzionario della Segreteria di Stato sarebbe in isolamento precauzionale per l’alta temperatura. Non si ha alcuna conferma.

Sono in corso nel frattempo gli interventi di sanificazione degli ambienti nei quali vive Papa Francesco. In Vaticano sono saliti a 5 i casi di coronavirus, su una popolazione di circa 500 abitanti. L’età media della popolazione, comunque, è molto alta e sarebbe opportuno effettuare controlli su gran parte delle persone.