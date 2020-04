Un bambino di Trento è in ospedale dopo essere caduto dalle scale: è grave ma non in pericolo di vita.

Un bambino di 7 anni è in condizioni gravi dopo essere caduto dalle scale mentre stava giocando nel giardino della sua abitazione a Gardolo, in provincia di Trento. L’incidente sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 1 aprile, e, stando alla ricostruzione dei fatti fornita dai familiari, il bimbo avrebbe perso l’equilibrio mentre stava scendendo da una scala esterna di un edificio. A preoccupare è stato soprattutto il violento urto alla testa che ha imposto trasferimento al reparto neurochirurgico dell’ospedale Borgo Trento di Verona dove ore i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli esami necessari. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni vengono definite gravi.





Intorno alle 17:45, subito dopo l’incidente casalingo, i genitori del bambino hanno chiamato il 112 e, malgrado le molte richieste per l’emergenza coronavirus che sta mettendo alla prova anche il Trentino (dove, nelle stesse ore, un ragazzo di 28 anni è morto in casa), la risposta è stata per fortuna tempestiva e sul posto si sono presentate ben tre ambulanze.

Non era chiara infatti la dinamica dell’incidente e vista la giovane età del richiedente aiuto era meglio non correre rischi. All’arrivo dei sanitari il bambino era cosciente, ma in palese stato di choc.

É stato soccorso con le prime cure all’ospedale Santa Chiara per poi essere trasferito in Veneto, a Verona, dove è stato sottoposto a test clinici per scongiurare danni e peggioramenti delle sue delicate condizioni. La prognosi del bambino di 7 anni sarà valutata nelle prossime ore. Resta altissima l’attenzione, ma tuttavia il piccolo non sarebbe in pericolo di vita e sembra dunque scongiurata l’ipotesi che la caduta si concluda tragicamente.