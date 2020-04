In Friuli nel pomeriggio di venerdì 3 aprile è stata trovata senza vita in casa sua Ambra Ravanello, mamma di 30 anni.

In Friuli nel pomeriggio di venerdì 3 aprile è stata trovata senza vita in casa sua Ambra Ravanello, mamma di 30 anni. Con lei c’erano il figlio di 3 anni e il marito che ha dato l’allarme. Un malore la possibile causa del decesso.



Secondo una prima ricostruzione, Ambra, originaria di San Michele al Tagliamento e dipendente del gruppo Sme presso cui lavorava come commessa, sarebbe morta per un malore, ma ancora non si sa quale sia la causa. In casa c’era anche il figlio piccolo di circa 3 anni.

La dinamica

Ambra da tempo viveva con il compagno Matteo Ceccato, che ha dato l’allarme insieme al figlio più piccolo, dopoa ver trovato la madre a terra dopo pranzo.Quando l’uomo è arrivato a casa non ha ricevuto risposta.

Un silenzio che in poco tempo si è riempito delle urla di strazio e dolore del marito, che ha provveduto subito a soccorerla, prima chiamare il 112.

Matteo ha chiamato subito il 112, ma all’arrivo dei soccorsi la donna era già senza vita. Non è escluso che ora il Pm disponga accertamenti sul caso, anche se ormai sembra tutto chiaro:Ambra Ravanello avrebbe accusato un malore, non lasciandole scampo. Solo lo scorso 19 marzo aveva festeggiato il suo compleanno.