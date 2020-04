Una giustificazione insolita del proprio spostamento. Un uomo è uscito di casa, nonostante l’emergenza coronavirus, per passeggiare con un pappagallo al guinzaglio e ha mostrato ai carabinieri l’autocertificazione. Accade ad Angri, dove con molta disinvoltura il cittadino ha mostrato le sue motivazioni alle forze dell’ordine che lo avevano fermato. Il video del controllo è diventato virale proprio per le convinzioni con le quali l’uomo si è giustificato di fronte ai militari.

Il Dpcm del premier Conte prevede una serie di limitazioni degli spostamenti legati a motivi di salute, estrema necessità o spesa alimentare. Per quanto riguarda, invece, gli animali domestici, è possibile portare a passeggio questi ultimi nella zona antistante la propria abitazione. Una norma che è stata ampiamente interpretata da molti. In particolare ad Angri, vicino a Salerno, un uomo porta a passeggio il suo pappagallo nonostante il coronavirus.

Fermato dai carabinieri mostra la propria autocertificazione e con disinvoltura appare convinto di ciò che sta facendo.

Nonostante i tentativi di giustificazione e il fatto che restare in casa a lungo può procurare stress, i militari sono stati inflessibili. Per l’uomo è scattata una sanzione amministrativa. Il video girato da alcuni residente, invece, ha fatto il giro del web ed è stato molto apprezzato dai social.

hahaha ebè in mancanza del cane si porta a spasso il pappagallo se dipendesse da me ti sbatterei in galera a vita solo per la presa per il culo che hai fatto a migliaia d’italiani che si stanno ammalando e morendo ma purtroppo abbiamo i pagliacci al governo come te https://t.co/6qyhM3HnOy

— 🐈 Claudio Gabrieli 🐈 (@Claudio38748087) April 8, 2020