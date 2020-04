Un volontario è stato aggredito da una baby gang di Ravenna già nota alle forza dell'ordine, chiesta per loro la detenzione

L’emergenza coronavirus non ferma il fenomeno delle baby gang e, malgrado l’obbligo di rimanere a casa, un gruppo di quattro ragazzini di età compresa tra i 14 e 17 anni ha aggredito un volontario di 23 anni mentre questo tornava verso la sua abitazione dopo avere consegnato dei farmaci agli anziani. Mentre il ragazzo attraversava il parco Teodorico di Ravenna in sella alla sua bici, è stato fermato in malo modo dai quattro che lo hanno accerchiato, preso a calci e poi colpito con il collo di bottiglia di vetro e con un bastone. Tutto questo per rubare lo zaino e il cellulare del malcapitato, approfittando anche dell’assenza di persone in giro proprio per via del lockdown.

Volontario, aggredito da baby gang a Ravenna

Malgrado la brusca aggressione e le ferite, il volontario ha avuto la forza di inseguire i quattro ragazzini e di recuperare il telefono con cui ha potuto chiamare le autorità e fornire le indicazioni necessarie per intercettare e arrestare il gruppo di minori.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare tre dei quattro ragazzini che, tra l’altro, giravano anche con diverse dosi di ma brijuana nelle tasche.





Stando a quanto riportato dal Corriere di Romagna, i tre erano tutti già noti alle forze dell’ordine per reati minori contro il patrimonio, ma anche imbrattamento di muri e lancio di sassi contro i treni in transito, tutti commessi però quando l’età non permetteva di renderli imputabili. Ora hanno tutti più di 14 anni e dunque sono stati trasferiti nell’apposita struttura minorile di Bologna in attesa di comparire davanti al Gip. La Procura minorile ha chiesto il carcere b