Caldo fino al 20 aprile 2020 poi però tutto potrebbe cambiare con temporali e flussi di corrente più instabili, le previsioni meteo.

Sole e caldo fino a metà aprile 2020 poi tutto potrebbe cambiare secondo le previsioni meteo. Dagli inizi del mese il cielo sull’Italia è sempre stato azzurro e così sarà anche a Pasqua e Pasquetta.

Previsioni meteo di aprile 2020

Secondo le previsioni meteo l’anticiclone continuerà a dominare incontrastato sull’Italia ancora per 10-15 giorni. Pasqua e Pasquetta saranno accompagnate da caldo e sole. L’unica eccezione potrebbe verificarsi tra martedì 14 e mercoledì 15 con un breve intervallo spinto da un maggiore movimento d’aria, che porterà un nucleo freddo dall’Est Europa che colpirà in primis il Centrosud con qualche pioggia locale. Terminata questa fase l’anticiclone tornerà a riaffermarsi per qualche giorno. Non è sicuro però che possa reggere a lungo poiché assumerà una strutturazione barica di tipo Omega. Dunque con un promontorio anticiclonico centrale e due basse pressioni ai lati.





L’Italia dal 20 aprile dovrebbe trovarsi così scoperta.

Dopo un inizio del mese con tempo soleggiato e caldo potrebbero arrivare perturbazioni. Il tempo sarà dunque variabile, con possibili acquazzoni o temporali. Il maltempo potrebbe potenzialmente verificarsi nelle ore diurne e colpire a ridosso dei rilievi e occasionalmente anche le pianure.

Verso fine mese e inizi maggio potrebbe verificarsi un cambiamento che porterà freddo o relativamente freddo. Accompagnato anche da possibili rovesci e temporali specialmente a ridosso di Alpi, Prealpi e Appennino, meno probabili invece sulle coste.