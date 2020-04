Coronavirus, bolle di sapone dai balconi: il flashmob di Pasquetta

Il flashmob dai balconi di pasquetta: bolle di sapone per scacciare la paura del coronavirus

Tornano gli appuntamenti con i flashmob durante l’emergenza coronavirus e, dopo le canzoni cantante a squarciagola, per il lunedì di Pasquetta il programma prevede che alle ore 12:00 da tutti i balconi d’Italia partano milioni di bolle di sapone. Un modo per passare qualche minuto insieme e svagarsi in questa lunga quarantena, specie in un giorno in cui si è soliti fare gite fuori porta o scampagnate. La proposta arriva da Scienza Divertente che promuove l’iniziativa sottolineando come questa possa anche essere anche un punto d’incontro tra grandi e piccoli.



Il flashmob di Pasquetta è con le bolle di sapone

Se non avete bolle di sapone in casa non preoccupatevi perché sempre sul portale di Scienza Divertente verranno caricati dei consigli scientifici e originali per poterle realizzare in completa autonomia. L’hashtag del flashmob sarà #bolledipasqua e queste voleranno tutte insieme, ricordando che presto si potrà uscire all’area aperta ed a stare insieme.





Le attività per i più piccoli non si fermano però solo a questo, infatti sul canale YouTube di scienza per bambini ogni lunedì e venerdì alle 12:00 verranno proposti esperimenti facili da fare in casa insieme ai genitori.

E ancora, ogni martedì e giovedì, sempre alle 12:00 sulla Pagina Facebook c’è il quiz-live: 30 minuti di game scientifico dove partecipare rispondendo alle domande. Ogni puntata del quiz ha un ospite in collegamento. Tra questi, Cesare Guariniello, italiano esperto di missioni spaziali, oggi all’Università di Purdue – Indiana, dove sta lavorando per diventare astronauta. Per i bambini appassionati di scienza la quarantena può dunque assumere un aspetto decisamente più divertente.