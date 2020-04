Coronavirus, morta a Bergamo Reanna Casalini: farmacista di 62 anni

È morta all'età di 62 anni Reanna Casalini, farmacista della provincia di Bergamo stroncata dal coronavirus che aveva contratto poco tempo prima.

Non ce l’ha fatta la 62enne Reanna Casalini, farmacista della provincia di Bergamo morta lo scorso 11 aprile a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto al coronavirus. La donna, residente a Romano di Lombardia e moglie del cardiologo Augusto Zaninelli, è l’ottava vittima di Covid-19 nella categoria dei farmacisti, che si aggiungono alle decine di medici morti fino a oggi a causa della pandemia. Sono in molti i cittadini di Romano a ricordare la gentilezza e la disponibilità della 62enne, che fino all’ultimo aveva voluto continuare a lavorare nello studio di via Marconi.



Coronavirus, morta farmacista Reanna Casalini

Originaria di Castelfranco Emilia, la donna si era in seguito trasferita nella bergamasca dove molti la ricordano per la sua attività a fianco del marito cardiologo. Cordoglio ufficiale è giunto anche da Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) nonché deputato di Forza Italia, che in una nota ha scritto: “Sabato si è spenta la collega Reanna Casalini, colpita da Covid-19.

Reanna, fino all’ultimo, ha operato a Romano , in provincia di Bergamo, nella distribuzione dei farmaci veterinari”.

La nota prosegue inoltre ricordando la difficile situazione che stanno attualmente vivendo numerosi operatori sanitari delle province di Bergamo e Brescia: “Di lei, come degli altri sette colleghi che ci hanno lasciati finora dobbiamo dunque lodare l’abnegazione. E il nostro pensiero va anche alla gravissima situazione in cui si trovano a operare i farmacisti e tutti i professionisti della salute nelle province di Bergamo e Brescia, le cui comunità stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia. Alla famiglia di Reanna, e a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze del Comitato centrale della FOFI e di tutti i colleghi”.