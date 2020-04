Ha solo 28 anni la ragazza incinta che è guarita dal coronavirus grazie a una cura a base di plasma superimmune: è il primo caso al mondo.

I medici hanno curato una ragazza di 28 anni incinta con il plasma dei guariti: la donna, che era risultata contagiata dal coronavirus, è guarita. Si tratta del primo caso al mondo: la paziente è una donna di Mantova che ha dato nuove speranze per la cura basata sulla plasmaterapia.

Coronavirus, donna incinta curata col plasma

La plasmaterapia sembra funzionare: questo è quanto deriva dal bellissimo episodio registrato a Mantova. Una donna di 28 anni, incinta e contagiata dal coronavirus, è guarita dopo una cura con il plasma dei pazienti guariti. Arrivata in ospedale il 9 aprile scorso, la donna si era aggravata, al punto da essere trasferita nel reparto di pneumologia. Si temeva anche per il piccolo che portava in grembo. Grazie alla plasmaterapia, però, la futura mamma ha sconfitto il virus.

“Il plasma mi ha fatto rinascere”, ha commentato la futura mamma, già rientrata a casa.

Pamela, la 28enne in gravidanza, è uno dei quattro pazienti sottoposti al trattamento all’ospedale di Mantova, mentre altri cinque sono trattati con la stessa terapia a Pavia. Questo tipo di cura si basa sulla donazione di sangue e plasma effettuata da pazienti guariti che potrebbero aver sviluppato gli anticorpi contro il virus. Una volta trasfuso il sangue nei pazienti malati, si sono visti i primi risultati positivi.





Una volta appresa questa bellissima notizia, molte persone guarite sono accorse negli ospedali per donare il loro plasma e cercare di salvare i pazienti che ancora combattono contro il Covid-19.