Luca è morto tre giorni prima del matrimonio: trattato come un paziente con coronavirus anche se negativo, la famiglia non ha potuto nemmeno salutarlo.

Tragedia a Bosconero, in provincia di Torino, dove un uomo di 37 anni è morto tre giorni prima del suo matrimonio. A raccontare il dramma è stata la sua compagna Sharon unitamente all’ultima promessa, quella di risollevarsi per i loro figli e di essere forte.

Morto tre giorni prima del matrimonio

Luca Cristina, questo i nome della vittima, è venuto meno nella giornata di giovedì 16 aprile 2020 dopo un tumore diagnosticatogli solo due settimane prima. Avendo problemi respiratori e i polmoni mal ridotti, i medici lo hanno trattato come un paziente con coronavirus nonostante tutti e tre i tamponi effettuati su un suo campione biologico avessero dato esito negativo.

Sharon ha spiegato che non le hanno permesso di vederlo né di scegliere i vestiti da fargli indossare per seppellirlo pur non essendo infetto.

Ora lei e i familiari sono in attesa della biopsia che dirà cosa effettivamente gli ha danneggiato i polmoni al punto da causargli la morte.

Essendo Luca stato ricoverato fino a Pasqua, i due avevano deciso di rinviare le nozze ad agosto. Ma dato che poi si era ripreso gli aveva detto che voleva comunque celebrare il matrimonio in municipio pur con tutte le restrizioni imposte. E così Sharon ha ordinato la torta e il bouquet: “Giovedì ho richiamato la fioraia, disdetto il bouquet e prenotato un copri-cassa, non ci si può davvero credere“.

Il funerale si è svolto seguendo le norme anti contagio e senza che i parenti potessero dargli un ultimo saluto. E la compagna ha così concluso il suo drammatico racconto: “Ora siamo diventati marito e moglie come desideravi perché non serve una firma a stabilirlo.

Insieme supereremo questa distanza. Sarò forte come tu mi volevi“.