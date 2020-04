Il matrimonio di due medici durante l'emergenza coronavirus: si sposano per tutelare i loro figli.

Una coppia di medici impegnata in prima linea nella lotta al coronavirus presso l’ospedale Maggiore di Parma e il nosocomio di Reggio Emilia, ha deciso di sposarmi definendo il loro la loro unione come una “matrimonio di guerra”. Raul Polo e Monica Balugani, questi i nomi della coppia, di 48 e 35 anni, convoleranno a nozze giovedì 9 aprile davanti al sindaco di Parma Federico Pizzarotti in una cerimonia civile che si svolgerà a porte chiuse e in completa sicurezza. Il loro amore, nato anni fa in corsia nasce dall’esigenza di tutelare i loro figli “nel caso questa battaglia ad alto rischio diventasse incerta per il futuro”, come ha reso noto il Comune.

Coronavirus, due medici si sposano

“Fino ad oggi non ci siamo mai sposati, presi da mille cose”, ha riferito la coppia ad Adnkronos.

“Oggi, nel momento in cui entrambi siamo stati chiamati per lo più su base volontaria a lavorare in un reparto o in un ospedale Covid, il rischio che uno dei due avesse qualcosa è aumentato molto e per tutelare noi (per avere in caso di malattia di uno dei due il diritto a sapere le condizioni dell’altro, essendo coniuge) e i bambini abbiamo deciso di sposarci. Pur con l’affetto che ci lega è stata una scelta obbligata di responsabilità”.





Il matrimonio organizzato in gran fretta è stato possibile anche grazie alla comprensione della situazione da parte del primo cittadino di Parma: “Il sindaco ha capito la necessità e ha autorizzato il matrimonio che celebrerà lui stesso alle 10 in Comune. Saremo ridotti all’osso, con i soli testimoni e i nostri bimbi”.