Coronavirus, Galli: “Una nuova chiusura sarebbe un disastro”

Di fronte all'ipotesi di una nuova chiusura a causa del possibile aumento dei contagi, Massimo Galli esprime il suo disappunto.

Massimo Galli – infettivologo e direttore del Reparto di malattie Infettive al Sacco di Milano – delinea la sua contrarietà a una nuova chiusura. Inoltre, l’esperto esprime a Mattino Cinque la sua opinione sulla fase 2 annunciata dal premier Conte in conferenza stampa. “Capisco che la gente non ne possa più, è comprensibile – ha riconosciuto Galli -. Purtroppo il virus non fa sconti e potrebbero esserci nuove ondate, anche perché è bastata una singola botta per conciarci come ci ha conciato”. Quello su cui ha però puntato l’infettivologo è che “la teoria mascherine, guanti e speriamo bene non è sufficiente”.

Galli ha poi aggiunto: “La mia preoccupazione è che il problema si consideri superato, soprattutto se non vengono adottate tutte le misure per la prevenzione e l’arginamento di nuovi singoli focolai.

Dover richiudere dopo aver riaperto potrebbe essere un disastro“.