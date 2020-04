Una donna di 52 anni è stata denunciata dopo aver pubblicato un post con il quale festeggiava la morte dell'agente Apicella

La Polizia di Stato ha denunciato una donna di 52 anni dopo aver pubblicato sul proprio account Facebook l’immagine della volante della Polizia distrutta da un incidente stradale in seguito al quale ha perso la vita l’agente Pasquale Apicella. A corredo dello scatto il seguente commento: “Ogni tanto una gioia”. Per poi aggiungere: “Io li odierò sempre”.

Denunciata donna di 52 anni

“Ogni tanto una gioia“, è questo il commento scritto da una donna di 52 anni, residente nel cagliaritano, a corredo dell’immagine della volante della Polizia di Stato in cui ha perso la vita l’agente scelto Pasquale Apicella. Un post che la donna ha pubblicato su Facebook poco dopo la diffusione della notizia dell’incidente mortale nel corso dell’inseguimento ad una banda di ladri che aveva tentato un colpo nella filiale della Credit Agricole di via Abate Minichini.

A corredo dello scatto, la 52enne ha poi aggiunto: "Io li odierò sempre".





Un post che non è passato di certo inosservato, ottenendo in poco tempo centinaia di reazioni e commenti. Giunto anche alla Polizia di Stato, la donna è stata identificata dalla Digos e dalla Polizia Postale. È stata quindi denunciata ai sensi dell’articolo 342 del codice penale che riguarda l’oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Sono al momento in corso ulteriori indagini per risalire all’identità di altre persone che hanno pubblicato tale post e usato commenti dello stesso tipo. Nella giornata di oggi, 28 aprile, le pattuglie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno voluto commemorare l’agente scelto Pasquale Apicella con un saluto di fronte la Questura di Napoli e il commissariato di Secondigliano.