Durante la fase 2 la domanda di molti è: si può dormire a casa del congiunto o del fidanzato? Di seguito tutti i chiarimenti del caso.

Durante la fase 2 da coronavirus si può dormire a casa del congiunto o del fidanzato? La domanda di milioni di italiani non è stata chiarita dalle Faq del Governo pubblicate sabato 2 maggio. Di certo, la possibilità di incontrarsi con i propri fidanzati è possibile in virtù del fatto che questa categoria rientra nella dicitura dei congiunti. Il decreto e le relative risposte alle domande frequenti non hanno risolto nello specifico tale domanda, ma hanno spiegato in linea generale il comportamento da seguire per far visita ai congiunti, dei quali fanno parte anche gli affetti stabili: “È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”.

Si può dormire a casa del congiunto?

Dormire a casa del congiunto o fidanzato: è possibile durante la fase 2? Le FAQ presenti sul sito del Governo, pur non rispondendo direttamente al quesito di chi si interroga sulla possibilità di poter dormire a casa del proprio partner, ha dato indicazioni precise da seguire.

Tra queste, come si può leggere, è consigliato limitare gli incontri e mantenere in ogni caso la distanza minima di sicurezza. Sebbene sia difficile, per due fidanzati che non si vedono da mesi, limitare il contatto fisico ma la regola parla chiaro: dormire a casa del proprio partner non è consentito interpretando il decreto e le relative FAQ.





Eppure, la Questura di Alessandria ha provato a fare chiarezza in tal senso: si può dormire dal fidanzato o dal congiunto? La risposta diventa affermativa nel caso in cui uno dei due decidesse di trasferirsi in pianta stabile e, dunque, cambiare domicilio.