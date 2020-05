L'App Immuni per tracciare il Coronavirus è in fase di test e sarà pronta a fine maggio 2020, secondo quanto dichiara Domenico Arcuri.

Il Commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha comunicato che l’App Immuni sarà pronta a fine maggio 2020 e che per il momento è in fase di test. La dichiarazione è avvenuta in occasione di un’audizione con la Commissione Giustizia al Senato, si tratta di una notizia molto positiva che

finalmente sembra portare una svolta nell’adozione del dispositivo virtuale per tracciare il contagio.

Arcuri sull’App Immuni: “Pronta a breve”

“All’attuale stato dell’arte l’App verrà messa in campo verso la fine di questo mese. In questo momento è in fase di testing, sarà messa a sistema e fruibile per i cittadini a cavallo della fine del mese di maggio”, ha dichiarato Arcuri. Secondo quando afferma, requisiti di sicurezza e norme sulla privacy sono e saranno ampiamente rispettati da Immuni.

Ora, all’esame della Commissione Giustizia del Senato, c’è il decreto legge che stabilisce i requisiti per l’avvio dell’applicazione, approvato già lo scorso 30 aprile 2020.

Immuni, le prime immagini dell’App

Nel frattempo, la casa produttrice Bending Spoons ha pubblicato le prime immagini dell’interfaccia utente di Immuni, oltre alla documentazione fondamentale per il suo utilizzo, sulla piattaforma web GitHub.

Tale app non utilizzerà il gps dello smartphone, bensì una comunicazione tramite Bluetooth che consentirà il rispetto della privacy. Nessun dato sensibile diffuso né utilizzato a scopo di lucro, pubblicitario o a terzi: l’unica informazione che richiesta sono Regione e Provincia di residenza, oltre all’autorizzazione per l’utilizzo del Bluetooth da parte dell’App e per l’invio di notifiche fondamentali.