La vittima si chiamava Angelo Allegra, 58 anni, ed è venuto a mancare a causa di un incidente sul lavoro a Regalbuto, provincia di Enna.

Incidente sul lavoro a Regalbuto, in provincia di Enna, in Sicilia. A perdere la vita è Angelo Allegra, 58 anni, di professione muratore. Come riportano le cronache locali, il drammatico incidente sul posto di lavoro è avvenuto intorno alle ore 17 nella giornata di giovedì 21 maggio. Il dramma si è consumato a Regalbuto, piccola località nel cuore di Enna, in Sicilia. A perdere la vita un muratore di 58 anni, Angelo Allegra, morto dopo essere precipitato mentre lavorava sul tetto di una abitazione nel centro storico della cittadina siciliana.

Regalbuto, incidente sul lavoro

Al momento, sono in atto le indagini degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 21 maggio. L’incidente sul lavoro di Regalbuto, infatti, non è ancora del tutto chiaro. Chi sta seguendo le indagini sulla morte di Angelo Allegra, muratore di 58 anni, vuole vederci chiaro.

Al momento, infatti, non si esclude che l'uomo possa essere caduto dal tetto o dall'impalcatura.





Inoltre, non si esclude neanche che Angelo Allegra possa aver perso l’equilibrio a causa di un malore improvviso. Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare la dinamica dell’incidente di Regalbuto, se il ponteggio allestito era a norma e se erano stato rispettate le misure di sicurezza per i lavori in elevazione. Angelo Allegra, nell’impatto con il suolo, ha riportato gravissime lesioni interne. Inutili i tentativi di rianimazione, Allegra è spirato subito dopo l’arrivo dell’elisoccorso.