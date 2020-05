La Puglia punta alle riapertura delle discoteche, si potrebbe tornare a ballare dal 15 giugno.

In Puglia le discoteche e i club all’aperto potrebbero riaprire già a partire dal 15 giugno. È. questo il messaggio più forte annunciato dal Movimento Impresa al termine del tavolo tecnico dell’intrattenimento che si è tenuto ieri, 28 maggio, tra le varie associazioni di categoria, il governatore della Puglia Michele Emiliano, l’assessora al Turismo Loredana Capone e il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force per l’emergenza coronavirus nella regione.



Puglia: riapertura delle discoteche dal 15 giugno?

“A conclusione del tavolo tecnico – rende noto il Movimento Impresa in una nota – è stato definito la possibilità di apertura di discoteche e club all’aperto dal 15 giugno con alcune lievi limitazioni e a condizione che la curva epidemiologica dei contagi dei prossimi giorni non subisca variazioni peggiorative. La Puglia – concludono da Movimento Impresa – ha dimostrato che insieme si può fare”.





Tutto dipenderà dunque dalle prossime settimane e dall’andamento dei contagi. Qualora questo fosse positivo, si provvederà ad un ordinanza regionale per permettere alle discoteche di riaprire dal 15 giugno. Da settimane la Puglia si muove con meno di 10 positivi al giorno, motivo che aveva spinto nei giorni scorsi lo stesso professore Pierluigi Lopalco a porre l’accento sul possibile allentamento delle misure restrittive, indicando proprio il mese di giugno come data limite per osservare l’effetto della fine del lockdown e l’inizio della fase 2 sul contagio.

Quel che è certo è che se anche le discoteche e i club potessero riaprire dal 15 giugno, andrà organizzato un modo di fruizione del servizio quanto più conforme alle note misure di sicurezza.