I genitori dei due cuginetti travolti da un suv a Vittoria, sfogano la loro rabbia.

Dopo la sentenza che ha condannato a nove anni di reclusione Rosario Greco, l’uomo alla guida del suv dal quale nel luglio 2019 sono stati travolti e uccisi a Vittoria due cuginetti mentre giocavano davanti casa, i genitori, ospiti a ‘Quarto Grado‘, hanno sfogato tutta la loro rabbia e indignazione.

Cuginetti travolti dal suv

Incredulità, rabbia e tanto dolore sono i sentimenti emersi dalle parole dei genitori dei due cuginetti travolti e uccisi da un suv a Vittoria, in provincia di Ragusa, nel luglio dello scorso anno mentre giocavano davanti all’uscio di casa. Le famiglie di Simone e Alessio D’Antonio, ospiti a ‘Quarto Grado’ nella puntata di venerdì 29 maggio, hanno sfogato tutta la loro rabbia dopo la condanna di Rosario Greco, l’uomo alla guida del suv, a soli nove anni di carcere. “Come mai non gli hanno dato il massimo della pena? Quanto valgono le vite di questi due bambini? Noi siamo condannati, e lui?”, si sono chieste le famiglie D’Antonio nel corso del programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi, esternando tutta la loro indignazione.

Il dolore delle famiglie

Le famiglie delle due piccole vittime hanno ancora in mente ogni attimo di quella terribile sera dell’11 luglio 2019. Il papà di Alessio ha sottolineato: “Se l’autista avesse tardato di cinque minuti, i bambini sarebbero stati al sicuro. Mio figlio mi aveva appena chiesto di aprirgli la porta per tornare in casa. Lui è piombato come un missile sui bambini”. Poi la madre del piccolo ha continuato: “Solo noi sappiamo in che stato erano i nostri figli quella sera.”