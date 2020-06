Festa in provincia di Cremona, Lombardia, uno degli epicentri della pandemia da Coronavirus: l'ospedale di Casalmaggiore è covid-free.

L’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore è Covid-free: un segno vitale importante, nella lotta al Coronavirus, per Regione Lombardia. Finalmente, infatti, anche dalla Regione più colpita dal virus che da gennaio preoccupa l’intero globo arrivano notizie che fanno ben sperare. Da più di sette giorni, in seguito alla dimissione di una signora a fine maggio, non ci sono più pazienti ricoverati con sintomi da Coronavirus nel nosocomio in provincia di Cremona.

Come riportano le cronache locali lombarde, questa notizia non fa altro che confermare una lenta ripresa delle strutture sanitarie lombarde che, tra febbraio e marzo, erano letteralmente collassate. Anche perché nei giorni scorsi anche l’ospedale di Cremona aveva comunicato di aver dimesso l’ultimo paziente affetto da Coronavirus in terapia intensiva, mentre sono stati smantellati gli ospedali da campo costruiti nel capoluogo e a Crema.

Covid-free in Lombardia: dove?

Quali sono gli ospedali in Lombardia che hanno annunciato l’agognato risultato del ‘covid-free’? L’ultimo, in ordine temporale, è stato il nosocomio di Mantova che il 1 giugno ha dimesso l’ultima paziente. In precedenza avevano dichiarato la propria rianimazione libera dal Coronavirus le strutture di Bergamo Est e Ovest, ma anche gli ospedali di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.





I dati da Coronavirus in Regione Lombardia sono in netto miglioramento. Stando al bollettino del 4 giugno sono 89.526 i casi totali su 780.887 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia (il 22 febbraio con il paziente 1 di Codogno).

Ridotto anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, che ora è pari a 2.954, e quello di coloro che occupano un letto in terapia intensiva, in tutto 125.