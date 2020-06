Tragedia a Gela: 13enne cade dalla bici elettrica e muore

Cade dalla bici elettrica e muore sul colpo per il forte impatto con l'asfalto, la vittima è un ragazzino di 13 anni di Gela.

Tragedia a Gela dove un ragazzino di soli 13 anni è caduto della sua bicicletta elettrica ed è morto. Angelo Giovane, questo il nome della vittima, ha perso il controllo del mezzo a pedalata assistita e, nell’impatto con l’asfalto, ha battuto violentemente la testa.

Sul luogo dell’incidente, in via Recanati, sono subito arrivati gli operatori del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo per il 13enne non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia municipale hanno avviato un’indagine per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare soprattutto se la caduta possa essere imputabile a qualche dislivello del manto stradale o se ci siano altre cause.

Gela, 13enne cade dalla bici e muore

Il Nucleo Infortunistica della Polizia Municipale, agli ordini del comandante Giuseppe Montana, cercherà nelle prossime ore di accertare se si stato davvero un incidente autonomo o se questo sia stato causato dalla collisione con qualche altro veicolo. Si cercherà conferma nelle telecamere di sorveglianza della zona e si spera anche di riuscire a trovare qualcuno che abbia assistito ai fatti.

Il ragazzino sarebbe deceduto quasi sul colpo dopo aver battuto la testa, forse dopo un’impennata della bicicletta elettrica.

Al suo arrivo in ospedale, Angelo era già in codice nero, che nella codicistica dei soccorsi vuol dire decesso. I sanitari, attenendosi alla prassi stabilita per questi casi, hanno tentato di rianimarlo in maniera meccanica, ma non c’è stato nulla da fare.