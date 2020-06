Nella notte è scoppiato un incendio in una casa di Treviso: una donna è morta carbonizzata tra le fiamme.

Nella notte tra il 9 e il 10 giugno è scoppiato un incendio in una casa di una paesino in provincia di Treviso che ha portato alla morte di una donna, trovata carbonizzata, e ad una dispersa. È questo il terribile bilancio del rogo che intorno alle 2:oo di notte si è sprigionato nella frazione di Castagnole, lungo la Feltrina.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio di carabinieri e vigili del fuoco che ora dovranno capire se si sia trattato di un incidente o se ci sia il dolo.

#10giugno1:40 #Paese(TV), #incendio abitazione e magazzini a Castagnole : una persona deceduta, una ferita e forse una dispersa. #Vigilidelefuoco con squadre da #Treviso #Asolo #Conegliano e #Mestre per spegnere il rogo. Ancora in corso le operazioni di ricerca della persona pic.twitter.com/NrUck8LNTy — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) June 10, 2020

Incendio in una casa di Treviso

L’allarme è stato dato dal proprietario della casa, trovato in stato confusionale dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’uomo ha raccontato che non riusciva più a trovare la moglie e un’altra donna. L’incendio che aveva avvolto l’abitazione e i capannoni annessi era ormai divampato ed è stato impossibile entrare nei locali per cercarle.



Solo dopo diverse ore, quando il rogo è stato spento, i vigili del fuoco hanno trovato un corpo carbonizzato. Impossibile per ora l’identificazione. Si cerca l’altra donna. Sul posto sono ancora al lavoro squadre di vigili del fuoco di Treviso, di Asolo, di Conegliano e Mestre.