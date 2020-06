Tragedia a Ferrara dove una bimba di 2 mesi è morta in culla: la disperazione dei genitori.

“Nessuno ce la darà indietro”, è l’unica cosa che riescono a ripetere i genitori di Noemi. Una bimba di 2 mesi è morta a Ferrara. Improvvisamente, senza aver mai dato segni sospetti di una qualche malattia, la neonata si è spenta in culla, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì 12 giugno.

Improvvisamente, il suo cuore ha smesso di battere. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla. I soccorsi, seppur prontamente chiamati dai genitori della piccola Noemi, sono stati vani. Rendendo la gioia della nascita in vera e propria tragedia, dopo solo due mesi di vita.

Ferrara, bimba muore in culla

Come riportano le cronache locali, nell’appartamento di campagna a Ferrara tutto è cominciato alle 2.30 della notte di giovedì.

Noemi era nella sua culla: la mamma si è svegliata e ha deciso di andare a vedere come stesse la sua piccola creatura. L’istinto materno, però, ha acceso un campanello d’allarme: ha subito intuito che c’era qualcosa che non andava. Avvicinandosi, si è accorta che la piccola Noemi non respirava più: immediata la chiamata ai soccorsi.



Bimba di 2 mesi muore in culla a Ferrara, nonostante il pronto intervento di un’ambulanza e auto medica, ma a nulla sono valsi i soccorsi; Noemi se n’è andata via così, improvvisamente. Per i sanitari non ci sono dubbi sui motivi del decesso: cause naturali che hanno fermato per sempre il battito del cuoricino della piccola Noemi.