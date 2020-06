Lecce piange la scomparsa di Luna, 15enne promessa ballerina morta a bordo del suo suo scooter in un drammatico incidente stradale.

La città di Lecce è ancora in pieno lutto per la scomparsa di Luna Benedetto, la 15enne promessa ballerina morta in un incidente con lo scooter domenica 14 giugno. Avrebbe dovuto sostenere un provino per entrare alla Scala di Milano. Giovedì 18 giugno i funerali, e Luna sarà vestita con il suo completo da ballerina.

L’investitore della piccola danzatrice non si dà pace. L’uomo, 39 anni, alla guida della sua Renault Megane ha travolto la 15enne e il compagno di scuola di quest’ultima (si trova intubato al Vito Fazi ma non è in pericolo di vita). “Non è possibile” è quanto dichiarato dall’uomo che ha travolto Luna. E l’avvocato dell’investitore ribadisce al Quotidiano di Puglia come sia: “Addoloratissimo per quanto accaduto, è stravolto”.

L’ultimo saluto a Luna

Nella giornata di giovedì 18 giugno si terranno i funerali di Luna. Evento funebre a cui non potranno prendere parte in tantissimi, ma solo 15 persone. I genitori hanno deciso di vestire la loro piccola bambina da ballerina per darle l’ultimo saluto.

Il legale dell’investitore, inoltre, ha aggiunto come anche quest’ultimo avrebbe voluto partecipare alla messa funebre: “Resta il dolore fortissimo per la ragazza, non siamo qui a speculare in alcun modo su chi abbia ragione o torto di fronte a una tragedia del genere.

La velocità portata era consona allo stato dei luoghi, un’altra causa è sicuramente la strada se è vero come è vero che è stata teatro di sei incidenti mortali. Evidentemente qualcosa non funziona”.

La lettera dei compagni del Liceo Classico

Intanto, per l’ultimo saluto a Luna, i suoi compagni di scuola del Liceo Classico di Lecce hanno voluto scrivere una commovente lettera: “È difficile in questo momento trovare parole, parlano i nostri cuori.

Vogliamo ricordarti nei momenti trascorsi tra i banchi di scuola e nella vita di tutti i giorni. Durante questi mesi passati insieme ci siamo resi conto di quanto tu fossi determinata e di quanto tu ti impegnassi in tutte le attività che svolgevi conciliando la tua più grande passione con lo studio”.

I compagni della quinta ginnasio concludono così: “Ci piace ricordarti come una ragazza solare, che rideva sempre, anche nei momenti seri, sempre sincera anche di fronte a persone adulte, dicendo sempre la tua.

A scuola ogni giorno in tua compagnia non era mai un giorno perso e monotono”.

Luna, ballerina 15enne morta con lo scooter

Non si dà pace la città di Lecce in seguito alla tragica scomparsa di Luna Benedetto, 15enne con il sogno nel cassetto di diventare ballerina morta in seguito ad un incidente stradale con lo scooter. I funerali si terranno nel Duomo della città salentina giovedì 18 giugno, dove la 15enne sarà vestita con il suo tutù da ballerina, prima dell’estremo saluto dei suoi affetti.

Sarà presente alle esequie anche il papà Massimo, avvocato famoso in città ma costretto a stare lontano da casa negli ultimi mesi causa coronavirus.

Il sogno de “La Scala”

Luna da tempo si stava allenando per un provino che avrebbe dovuto svolgere per essere presa dal corpo di ballo della Scala di Milano, ma purtroppo l’incidente l’ha strappata dal suo sogno. La 15enne era su uno scooter con un altro ragazzo, con le pizze della cena appena ritirate, quando un’auto sbucata nei pressi dello stadio li ha travolti.

Il ragazzo è sopravvissuto, se pur in condizioni critiche. Luna invece è morta sul colpo. Alla guida delle vettura c’era un 39enne, ma gli esami tossicologici effettuati non hanno rilevato presenza di alcool o sostanze stupefacenti.

L’uomo avrebbe dichiarato a più riprese di non averli proprio visti sbucare dall’angolo. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine e stanno cercando di visionare le immagini registrate dalla dash cam presente sulla vettura che ha strappato la vita della giovane ballerina.