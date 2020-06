Sandro Inghilleri, 49enne, è morto in un incidente con il parapendio avvenuto a Trappeto, in Sicilia.

Sandro Inghilleri è morto a soli 49 anni: troppo gravi le ferite riportate dopo il terribile incidente avvenuto con il suo parapendio in zona Trappeto. L’uomo, originario di Partinico, si è spento nella mattinata di lunedì 22 giugno dopo ventiquattro ore di agonia.

L’uomo è stato immediatamente stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al Trauma Center di Villa Sofia dov’è deceduto nella giornata del 22 giugno.

Trappeto, incidente con il parapendio

Sandro Inghilleri era in volo sopra Trappeto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del parapendio. Un impatto violento che lo ha portato a cadere – forse per il troppo vento – sui binari della ferrovia.

All’incidente hanno assistito diverse persone.





Sandro Inghilleri era un esperto nella pratica del volo libero con il parapendio. Purtroppo, però, le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo: il 49enne è stato portato d’urgenza nell’ospedale palermitano dove i medici hanno riscontrato diversi traumi.

Sull’episodio di Trappeto indagano i carabinieri che dovranno chiarire se l’incidente sia stato dovuto a un’errata manovra o alle condizioni meteo.

Incidente con il parapendio

Un altro incidente con il parapendio, sempre nella giornata di domenica 21 giugno, si è registrato in Emilia Romagna. Si è schiantata al suolo mentre si stava esercitando: brutto incidente col parapendio a Serramazzoni, dove una donna di 39 anni residente a Sassuolo è rimasta ferita.

Sul posto, in località Riccò, sono intervenuti i carabinieri e un’eliambulanza, che ha trasportato la vittima all’ospedale di Baggiovara. La donna non è in pericolo di vita.