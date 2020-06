Una donna di 54 anni è morta mentre cenava a causa di un boccone di carne di traverso. Inutili i soccorsi del 118.

I vecchi adagi ripetevano in continuazione che “a mangiare si combatte con la morte”. Una frase che qualcuno potrebbe etichettare come esagerata, ma non lo è stato per una donna 54 enne di Cagliari che, durante la cena del 22 giugno, è morta soffocata da un boccone di carne andato di traverso.

Sono tantissime le persone che perdono la vita soffocate mentre mangiano che, invece di attraversare l’esofago, s’introducono nella trachea causando la morte per asfissia o circostanze correlate. Eventi poco frequenti, ma di certo letali. Come nel caso del bimbo di 18 mesi morto soffocato a Enna per aver ingoiato una pallina.

Morta soffocata da un boccone di traverso

La vittima abitava nel quartiere Pirri del capoluogo sardo e come ogni sera stava apprestandosi a cenare.

Immediatamente si è accorta del triste scherzo che il destino le stava preparando quando non, riuscendo più a respirare a causa del boccone appena ingoiato, come d’istinto corre dai vicini della porta accanto per chiedere aiuto.

Nonostante la rapida chiamata al 118, quando i sanitari sono accorsi sul posto hanno trovato la donna incosciente e neanche i tentativi di manovre di primo soccorso, a mano e con defibrillatore, hanno potuto scongiurare la tragedia.

Che si sarebbe consumata di lì a poco, il cuore della povera vittima smette di battere durante il trasporto sanitario d’urgenza all’Ospedale Brotzu di Cagliari.

Medici e infermieri hanno purtroppo dovuto constatarne il decesso in ambulanza a causa di un arresto cardiaco poco prima dell’arrivo nella struttura ospedaliera.

Lo scorso febbraio una vicenda simile era accaduta ad un uomo delle provincia di Pistoia morto soffocato mentre cenava in un ristorante.