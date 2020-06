A causa del focolaio di Mondragone i casi di Coronavirus in Campania sono in aumento.

Sono in aumento i casi di Coronavirus in Regione Campania: causa principale dell’incremento è il focolaio di Mondragone, provincia di Caserta. Numeri alla mano, secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile campana per il 25 giugno, si segnalano nuovi 11 positivi al Covid su 2171 tamponi effettuati.





Coronavirus, focolaio a Mondragone in Campania

Nello specifico, questo aumento improvviso di contagi da Coronavirus – dopo settimane senza la doppia cifra nella Regione campana – è dovuto, provincia di Caserta, dove i casi positivi sono ben

Nei palazzi ex Cirio, infatti, vivono circa 700 persone (tutte sottoposte a test per riscontrare l’eventuale positività al Coronavirus): qui la Regione Campania ha istituito una zona rossa. Nessuno, infatti, può entrare e uscire dai palazzi ex Cirio siti a Mondragone, Caserta. Le uniche eccezioni previste dall’ordinanza riguardano il personale sanitario. Non è facile, però, far rispettare l’ordinanza a Mondragone e per questo l’allerta sui possibili contagi da Coronavirus è molto alta in tutta la Regione.





Intanto, per quanto concerne i dati forniti dal bollettino regionale del 25 giugno, si può evidenziare come in Campania non si siano registrati nuovi decessi: in totale, il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia nell’area territoriale governata da De Luca, è pari al 431.