Negli Usa continuano ad aumentare i casi positivi da Coronavirus: 36mila in un solo giorno.

Non si arresta la corsa del Coronavirus negli Usa dove il numero di nuovi positivi è in costante aumento. L’ultimo aggiornamento che arriva dalla Johns Hopkins Univerity parla di ben 36mila contagi in più rispetto al giorno precedente: si tratta, a tutti gli effetti, di un nuovo record (negativo) dal mese di aprile.

Intanto, i casi di Coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 9,4 milioni. Secondo i dati aggiornati dell’università americana i contagi nel mondo sono ora 9.408.757, inclusi 482.184 morti. Le persone guarite sono 4.729.511.

Coronavirus Usa: aumentano i positivi

Per l’esattezza sono ben 35.900 i nuovi positivi da Coronavirus negli Usa, mentre le vittime nel bollettino del 24 giugno sono ben 756.

Quello dei nuovi contagi da Covid-19 è uno degli incrementi più elevati da inizio pandemia; negli Stati Uniti, finora, si sono registrati in tutto 2.380.452 casi e 121.969 decessi.





Per questo motivo, in visto delle Presidenziali Usa 2020, il partito democratico ha deciso di spostare la convention presidenziale di metà agosto a Wilwaukee (Wisconsin) dal Fiserv Forum, un palazzetto di basket Nba da 17 mila posti, al più piccolo Wisconsin Center, limitando le presenza a mille posti e invitando i delegati a non partecipare di persona a causa della pandemia di Coronavirus.

In Australia

Intanto, aumentano i timori di nuovi contagi anche in Australia. Per la prima volta, dopo un mese, si è registrato un decesso per le conseguenze del Coronavirus. Si tratta di un uomo di 80 anni nello stato di Vittoria, il nuovo focolaio australiano, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati una ventina di nuovi casi. Dopo i casi a Melbourne, il governatore Daniel Andrews ha disposto una quarantena di 14 giorni per chi arriva dall’estero e ha chiesto all’esercito un aiuto nella gestione dei centri per effettuare test.