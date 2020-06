Coronavirus, la situazione in Campania: zero nuove vittime per 3 giorni consecutivi. Preoccupazione per il focolaio di Mondragone

Nuovo bollettino per la Regione Campania: 6 nuovi positivi sui 1350 tamponi analizzati. Nessuna nuova vittima ma anche nessun nuovo guarito. Preoccupa il focolaio della comunità bulgara che risiede a Mondragone.



Coronavirus Campania, 6 nuovi positivi

Sui 1350 tamponi analizzati in 24 ore, sono 6 i nuovi positivi in Campania. Il totale di casi nella Regione sale quindi a 4.623, rispetto ai 266.472 tamponi analizzati dall’inizio della pandemia. Una buona notizia: per il terzo giorno consecutivo in Campania non si registrano vittime. Anche per i nuovi guariti il numero rimane a zero, nelle ultime 24 ore: i guariti totali in regione sono 4060.

Ciò che emerge dall’ultimo bollettino, inoltre, è che in Campania gli attualmente positivi sono 126, di cui 84 in isolamento domiciliare, 41 ricoverati con sintomi lievi e una sola persona si trova in terapia intensiva. La provincia di Napoli è quella che da inizio pandemia ha contato il maggior numero di contagi: ora si trova a quota 2643 contagi totali. Segue poi la provincia di di Salerno, con 692 casi, e quella di Avellino, a quota 55o contagi.

Poco dopo la provincia di Caserta conta 472 contagiati, mentre in provincia di Benevento sono appena 209.





Coronavirus, preoccupa focolaio a Mondragone

Ciò che preoccupa la Regione Campania è il nuovo focolaio di coronavirus esploso a Mondragone. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrati dei casi di Covid nella comunità bulgara della città, che risiede negli ex palazzi Cirio.

Una donna, recatasi in ospedale per partorire è risultata positiva al Covid. Anche un altro bulgaro, poche ore prima, era stato trasferito nel reparto anti-Covid. Per i residenti e le persone che sono venute a contatto con i positivi sono stati previsti dei tamponi, per riuscire a contenere il contagio.