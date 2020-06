A Caserta una bambina è stata violentata dal 2014 al 2018 da un suo parente oggi 25enne.

Una bambina di Caserta è stata più volte violentata da un suo parente che aveva iniziato ad abusare della piccola nel 2014 quando questa aveva solo 7 anni. L’uomo, oggi 25enne, riprendeva tutto con il cellulare e minacciava la bimba dicendole che se avesse parlato lui avrebbe mostrato i filmati a tutti.

Facendo dunque leva sulla vergogna l’uomo avrebbe esercitato violenza sessuale per ben 4 anni, fino al 2018 quando la bambina, ormai di 11 anni, si è trasferita con la famiglia in un’altra città. La cronaca dei fatti ci conduce poi a sabato scorso, 27 giugno, quando il 25enne della provincia di Caserta è stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto destinatario di una ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa il giorno precedente dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale Procura ed eseguita dalla Squadra Mobile di Caserta.

L’accusa è quella di abusi sessuali pluriaggravati, consumati dal maggio 2014 al 10 gennaio 2018, ai danni di una minorenne a lui legata da rapporti di parentela.

Caserta, bambina violentata per 4 anni

Le indagini sul 25enne, coordinate dal dirigente della Squadra Mobile di Caserta, Davide Corazzini, sono partite quando in commissariato si è presentata una donna della provincia di Caserta, che ha raccontato quello che le aveva appena confidato la figlia: per quattro anni era stata costretta a subire abusi sessuali dal 25enne e fino a quel momento non aveva parlato per paura e per vergogna.





Gli investigatori hanno ascoltato numerosi familiari e analizzato i supporti informatici del 25enne; i video non sono stati trovati, ma sul telefono c’erano le conversazioni con cui è stato accertato che il racconto della bambina era reale; a quel punto il ragazzo, ormai alle strette, ha confessato.