Il fondatore della Lega Umberto Bossi si trova ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dell'ospedale di Varese, ma non versa in gravi condizioni.

Nella serata di venerdì 3 luglio, Umberto Bossi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Varese. Il fondatore della Lega non è in gravi condizioni, ma al momento è ricoverato nel reparto di gastroenterologia.

L’ex leader del Carroccio già in passato era stato ricoverato in ospedale. La prima volta nel 2004, venne trasportato all’ospedale Circolo di Varese, quando lo colpì un ictus. Nel febbraio 2019, fu portato d’urgenza in rianimazione dopo aver accusato un malore tra le mura domestiche.

In quel caso venne trasportato direttamente con l’elisoccorso e rimase in degenza fino al 5 marzo. Per motivi meno urgenti, già in passato venne operato per un’ulcera gastrica e proprio un ritono di quest’ultima potrebbe essere la causa di questo nuovo ricovero.



Leone

Su Facebook è arrivato il sostegno da parte del segretario lombardo della Lega Paolo Grimoldi:“Umberto sei un leone e sei abituato a lottare con le unghie e con gli artigli e lo farai anche questa volta. Ti aspettiamo presto, riprenditi“.

Ricordiamo che a livello politico, dopo lo scandalo del 2012 relativo alla presunta distrazione dei fondi del partito in favore della sua famiglia, Bossi rassegnò le dimissioni da segretario, carica che ricopriva dal 1989.

Rimane presidente a vita del partito, ma al momento copre un ruolo più marginale.