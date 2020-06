Facebook si attiverà per segnalare i post politici che violeranno le regole del social, come dichiarato dal Ceo Mark Zuckerberg. Messaggio per Trump?

Il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato che il social segnalerà i post dei politici che violeranno le regole, ma non verranno rimossi vista la loro rilevanza a livello mediatico. Una scelta dettata dalle ultime uscite a vuoto sui social del presidente americano Donald Trump che lo aveva accusato di aver limitato la sua libertà di opinione.

Facebook, Zuckerberg segnala post politici

Facebook cambia nuovamente policy, e questa volta l’obiettivo è segnalare i post politici, come dichiarato dallo stesso Ceo Mark Zuckerberg sul suo profilo.

Tuttavia, questi post verrano solo segnalati, ma non eliminati, visto che vgono reputati come “news-worthy“, ossia notizie rilevanti dal punto di vista mediatico.



Trump nel mirino

Inutile dire che questa iniziativa sulla policy è stat presa in seguito alle dichiarazioni sempre più ambigue e di dubbia moralità del presidente americano Donald Trump, che lo aveva accusato di voler limitare la sua libertà di parola sui social.

Una scelta dettata anche dai numerosi riscontri degli utenti sulle tematiche relative ai diritti civili, come dichiara Zuckerberg: “ Molti dei cambiamenti che annunciamo oggi provengono direttamente dai feedback recepiti dalle comunità dei diritti civili e riflettono mesi di lavoro con i nostri consulenti, guidati dalle note esperte di diritti civili Laura W.

Murphy e Megan Cacace, partner dello studio legale per i diritti civili di Relman & Colfax. Facebook è sinonimo di dare voce alle persone, in particolare le persone che in precedenza non avevano avuto voce o il potere di condividere le loro esperienze” conclude il Ceo di Facebook.