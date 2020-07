Tra le date della riapertura scuola spicca quella dell'Alto Adige che fissa il rientro in classe al 7 settembre con il sistema a semaforo.

Ogni Regione avrà un proprio calendario scolastico, come ogni anno. Contrariamente a quanto ci si attendeva dopo le comunicazioni del Governo centrale – sulla possibilità di una riapertura unanime della scuola -, diversi territori hanno già annunciato date differenti rispetto a quella del 14 settembre.

Per esempio, Sicilia e Puglia dovrebbero iniziare dieci giorni dopo, mentre in Campania permane il dibattito causa elezioni regionali.

Il sistema a semaforo

Per la riapertura della scuola in Alto Adige si adotterà il sistema a semaforo. Disco verde per norme su assembramento e igiene, mascherine solo negli spazi comuni; disco giallo (con distanziamento di un metro, obbligo di mascherina e ingressi scaglionati) e infine semaforo rosso (nuovo lockdown e didattica a distanza).

La scuola riapre in Alto Adige

Tra le date della riapertura scuola spicca quella dell’Alto Adige. Sarà quest’area territoriale a segnare la riapertura della scuola nell’era post-Coronavirus. La data da cerchiare in rosso è una settimana prima rispetto alla deadline fissata dal Ministro Azzolina: in Alto Adige, infatti, gli edifici scolastici riapriranno lunedì 7 settembre.

Ad annunciarlo sono stati i tre consiglieri Giuliano Vettorato, Philipp Achammer e Daniel Alfreider.





Nel corso di una conferenza stampa, gli amministratori locali dell’Alto Adige hanno spiegato il motivo della decisione: “L’obiettivo è quello di garantire il più possibile la didattica in presenza”.

Il modello che sarà adottato in Alto Adige sarà “a semaforo”.

LEGGI ANCHE: Come cambia la scuola con il Pnr

Tra le date per la riapertura della scuola nelle varie Regioni, si registra l’ufficialità del 15 settembre per l’Emilia Romagna e la Toscana. Il 14 dello stesso mese, invece, sarà la data da cerchiare in rosso in linea generale per tutta Italia sebbene in molte Regioni debbano ancora ufficializzare.