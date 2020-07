Ancora positivi al Coronavirus dalla comunità del Bangladesh a Roma: 14 soggetti positivi.

Cattive notizie per la città di Roma e l’Italia in generale: sono altri 14 i soggetti appartenenti alla comunità del Bangladesh e risultati positivi al Coronavirus. Dopo i 270 tamponi tutti negativi comunicati nella serata di mercoledì 8 luglio, l’ultimo aggiornamento di Regione Lazio evidenzia un incremento dei contagi direttamente dalla comunità bengalese.

Otto di questi, inoltre, fanno parte dello stesso nucleo familiare.



Coronavirus a Roma: positivi dal Bangladesh

Il tutto è emerso dai controlli presenti all’aeroporto di Fiumicino realizzati in collaborazione con. Si tratta, infatti, di contagi riconducibili a contatti con le persone rientrate in Italia in aereo e sbarcate a Roma con voli provenienti daI soggetti risultati positivi sono in isolamento e le loro condizioni di salute sono stabili e non destano particolare preoccupazione.

L’Unità di Crisi della Regione Lazio evidenzia come questo dato non sia altro che la conferma: “Dell’importanza dell’azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh”. La Regione Lazio, inoltre, auspica nel prosieguo della collaborazione: “Che stanno mostrando la comunità bengalese di Roma e l’Ambasciata in Italia”.





Nei prossimi giorni, comunque, nel Lazio si intensificherà l’attività di drive-in nei prossimi giorni: oltre quello del Santa Caterina delle Rose sono già operativi anche quello in via degli Eucalipti e quello in piazza della Marranella. Dunque, impiegate moltissime risorse sul campo per evitare il diffondersi dei focolai da Coronavirus nella città di Roma.