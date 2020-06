Sono dieci i focolai di coronavirus attualmente presenti in Italia: da Mondragone a Bolzano, qui la lista completa con il relativo numero di casi.

Se in Italia la situazione epidemiologica generale sta avendo un trend positivo, a preoccupare sono i diversi focolai di coronavirus sparsi per il territori nazionale: stando ai dati aggiornati a giovedì 25 giugno 2020 ce ne sono dieci.



Focolai di coronavirus in Italia

Il più noto è quello di Mondragone, comune nel casertano che da lunedì 22 è stato dichiarato zona rossa. Decine di persone residenti nel complesso residenziale ex Cirio si sono contagiate a vicenda tanto che delle centinaia di tamponi effettuati almeno 49 sono risultati positivi. Una situazione particolarmente tesa perché diversi cittadini hanno violato il lockdown dando origine a proteste e rendendo necessario l’invio dell’Esercito.

Tanti casi positivi sono stati riscontrati a Bologna tra gli operai (e i rispettivi familiari) dell’azienda di consegne Bartolini. Si tratta di almeno 64 contagi nonostante i quali l’azienda è rimasta attiva. Anche la Capitale, dopo il cluster della Garbatella e del an Raffaele Pisana, sta facendo i conti con un altro possibile focolaio: si tratta di un istituto religioso dove per il momento sono stati registrati 4 casi positivi dopo la scoperta che una suora e il giardiniere avevano contratto l’infezione.

Il quarto focolaio scoperto in Italia è poi quello di Palmi, comune in provincia di Reggio Calabria. Dopo la riscontrata positività di 8 persone, i quartieri Pietrenere-Tonnara-Scinà sono stati dichiarati zona rossa. Il coronavirus non risparmia neanche le coste siciliane dove, precisamente a Porto Empedocle (Agrigento), 28 migranti a bordo della nave Sea-Watch sono risultati positivi.



Non fanno eccezione nemmeno le case di riposo/di accoglienza: una struttura di Como ha registrato 7 diagnosi positive mentre una di Alessandria 13. Ci sono poi altri tre cluster familiari in particolare a Montecchio (Reggio Emilia) dove sono presenti 7 infetti in due famiglie, a Bolzano dove un nucleo familiare sta facendo i conti con 11 casi e nelle province di Prato e Pistoia dove i positivi sono 19.