Maxi-assembramenti in discoteca: 5 giorni di chiusura per il Banacher

Il Banacher di Aci Castello, Catania, non fa rispettare le norme anti-Covid: scatta la chiusura di 5 giorni.

Mentre il Governo Conte non consentirà l’apertura delle discoteche con il nuovo Dpcm – consentirà di farlo in piena autonomia direttamente alle Regioni – ci sono piste da ballo che vengono chiuse. È per questo motivo che per il Banacher di Aci Castello è scattata la chiusura di 5 giorni.

Secondo quanto rivelato dagli inquirenti, e come riportato dalle cronache locali, l’attività commerciale non faceva rispettare le basilari norme anti-Coronavirus.

La storica discoteca etnea alle porte di Catania non avrebbe fatto rispettare né la contingenza sulla pista da ballo (creando maxi-assembramenti) né la distanza interpersonale tra le persone. Inoltre, la maggior parte delle persone presenti all’interno del Banacher di Aci Castello erano sprovvisti di mascherina.

Scatta la chiusura del Banacher

L’intervento dei carabinieri della stazione di Aci Castello, assieme ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale e del personale dell’Asp, è scattato nell’ambito dell’intensificazione dei servizi tesi a verificare il rispetto delle norme finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Le forze dell’ordine, intervenute inizialmente all’esterno del locale anche a seguito di richiesta dei gestori in difficoltà per contenere ulteriori avventori, hanno accertato che all’interno della pista da ballo non era garantito in alcun modo il distanziamento sociale.





Per questo motivo, al legale rappresentante del Banacher – storica discoteca di Catania – è stata elevata la prevista sanzione di 400 euro. Per il locale, inoltre, disposta la chiusura di 5 giorni così come previsto dalle norme governative.