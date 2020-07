Coronavirus in Liguria, due soggetti già guariti ritornano positivi

Secondo l'ultimo bollettino diramato dalle autorità sanitarie, tra i nuovi contagiati in Liguria ci sono anche due guariti ritornati positivi.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dalle autorità sanitarie nella giornata del 13 luglio, tra i nuovi contagiati da coronavirus registrati nelle Regione Liguria ci sono anche due persone precedentemente guarite che sono tornate di nuovo positive al tampone. Nelle ultime 24 ore complessivamente in Liguria si sono registrati tre nuovi contagi che sommati a tutti quelli emersi dall’inizio della pandemia fanno arrivare il conteggio dei positivi nella regione a 10.032, mentre quelli attualmente positivi sono 1.177.





Coronavirus, la situazione in Liguria

I tre nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore arrivano dopo che nella giornata di domenica non era emerso nessun caso positivo per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Scende tuttavia a 24 il numero delle persone che sono attualmente ricoverate in ospedale a causa del coronavirus, con nessun paziente ospedalizzato nei reparti di terapia intensiva delle regione.

Le persone sottoposte a cure domiciliari sono inoltre 194, mentre coloro in sorveglianza attiva 375.

Si è assistito inoltre ad un crollo verticale dei test anti coronavirus effettuati, con soli 390 tamponi nelle ultime 24 ore, anche se le autorità sanitarie affermano che: “Sono quelli comunicati dai Dipartimenti di prevenzione nella giornata di domenica”. Al momento la provincia con il maggior numero di contagi rimane quella del capoluogo Genova, con 827 persone positive al coronavirus, seguita dalla provincia di Imperia con 103 contagi, da quella di Savona con 80 e infine da quella di La Spezia con solo 27 casi.

Nella provincia di Savona rimane inoltre soltanto una persona ancora ricoverata negli ospedali della provincia, dato in netto miglioramento rispetto alle scorse settimane.