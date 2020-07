Il terremoto a Messina del 16 luglio è stato avvertito fino a Enna: paura per la popolazione.

Forte scossa di terremoto intorno all’ora di pranzo in Sicilia: paura a Messina dove un evento sismico è stato avvertito fino a Enna. Secondo quanto riportato dalla Sala Ingv di Roma, infatti, alle ore 12:16 circa si è registrato un terremoto a Messina di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5.

Il dato confermato è pari a 3.3. Non si hanno notizie di danni a cose o persone, solo tanta paura tra la popolazione che ha segnalato il sisma sui social.

Terremoto a Messina giovedì 16 luglio

Dunque, fortunatamente, solo tanta paura lungo la costa orientale della Sicilia per gli abitanti e i turisti presenti.

L’evento sismico ha avuto come epicentro il comune di Capizzi dove il terremoto è stato sentito dalla popolazione sicula, ma non ha fatto alcun danno né a cose né a persone. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto come un sisma spesso avvertito ma che non comporta mai danni.



Si tratta del secondo terremoto che avviene nel giro di ventiquattro ore in Sicilia. Nella giornata del 15 luglio, infatti, paura a Ragalna, alle pendici dell’Etna, a causa di un terremoto pari a 3.5 che ha dato un brusco risveglio agli abitanti della provincia catanese.