Forte scossa di terremoto in Slovenia intorno alle ore 4:50 di venerdì 17 luglio registrato dalla sala Ingv di Roma. Un evento sismico di magnitudo pari a 4.2 è stato registrato alle ore 4:50 tra la Slovenia, appunto, e il Friuli Venezia Giulia.

Il terremoto in Slovenia ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro nel comune Plezzo e a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine).

Lo hanno rilevato gli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il terremoto di venerdì 17 luglio è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, sia italiana che slovena, ma fortunatamente non si hanno segnalazioni di danni a cose o persone. Il sisma è stato avvertito anche in Veneto.

Il terremoto avvenuto venerdì 17 luglio tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia ha poi fatto registrare altre scosse di assestamento poco dopo. Sempre secondo quanto riportato dalla sala INGV di Roma, eventi sismici di assestamento sono avvenuti alle ore 5.11 e 5.20, ma di magnitudo nettamente inferiore, rispettivamente pari a 1.3 e 0.6.

Ma anche all’estero, sempre alle ore 4:50, una forte scossa di terremoto ha terrorizzato la popolazione. Si tratta dell’evento sismico che ha coinvolto la Papua Nuova Guinea. Un terremoto di magnitudo pari a 7.0 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 4:50 in Italia) davanti alla costa est della Papua Nuova Guinea.

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 80 km di profondità ed epicentro 114 km a nordovest di Popondetta, capoluogo della provincia di Oro. L’allerta tsunami scattata dopo il terremoto è rientrata.

⚠️#Fiji🇫🇯: A mild #earthquake of magnitude mb=4.6, was registered at 50 KM WNW of #NdoiIsland, division of #Eastern. Depth: 300 KM.

More info: https://t.co/phsbkbsBR7

Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#quake,#tremor,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto,#भूकंप,#séisme. pic.twitter.com/FRdeM0s5Zp

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) July 17, 2020