A Modena una ragazzina è risultata positiva al Coronavirus dopo il rientro da una vacanza al mare.

Una 17enne di Modena è risultata positiva al Coronavirus mentre si trovava in ferie in Romagna, per aver frequentato un noto bagno di Riccione. La ragazzina è stata trasportata in ospedale a Rimini per un dolore acuto alle orecchie e per un altro disturbo non necessariamente legato al Coronavirus.

Dopo essere stata sottoposta al tampone, è risultata positiva, ma comunque asintomatica. La notizia si è immediatamente diffusa fra le tante famiglie modenesi che frequentano la struttura e venerdì 17 luglio una comitiva di ragazzi si è recata contestualmente all’ospedale di Rimini per effettuare i dovuti controlli, in quanto era entrata in contatto con la 17enne.



Coronavirus a Modena: ragazzina positiva

La ragazzina è asintomatica e le sue condizioni di salute sono buone. Contattato il titolare del bagno, ha detto di aver comunque adottato tutti i necessari accorgimenti per prevenire il contagio. Il sistema sanitario si è immediatamente attivato per fare tutte le verifiche del caso sui parenti stretti della minorenne, al fine di scongiurare che da questo episodio possa essersi acceso un focolaio. Ad oggi, però, non si può affermare con certezza che ciò sia successo, soprattutto per non alimentare inutile allarmismo.





Il contagio ha scatenato tanta paura

Ciò che spaventa alcuni genitori è che i ragazzi hanno trascorso diverse serate all’interno dei locali notturni della Riviera in compagnia della 17enne, risultata successivamente contagiata. La minore è stata sottoposta al tampone dopo aver accusato appunto alcuni sintomi che non sarebbero però legati al virus.

Soltanto in seguito, dagli esiti del tampone, è emersa la sua positività al Coronavirus e, in quel momento, per la giovane, che si trovava già a Modena dopo essere rientrata dal mare, ha cominciato il periodo di isolamento direttamente nella sua abitazione. Alcune famiglie modenesi in vacanza a Riccione hanno deciso di rientrare in città dopo che si sono diffusi timori dopo la diffusione della notizia.