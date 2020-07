Luglio molto variabile in Italia: il meteo delle prossime settimane non lascia spazio a troppe speranze.

L’estate 2020 stenta a decollare, con continui e repentini cambi di temperatura e condizione atmosferica. Il meteo per la fine di luglio sembra purtroppo non negare quanto appena affermato visto che in tutta Italia si potrebbero verificare forti fenomeni temporaleschi e in alcuni casi anche grandine.

Un luglio che si conferma dunque estremamente dinamico dal punto di vista meteorologico: dando uno sguardo agli ultimi aggiornamenti modellistici emerge come intorno al 26/27 di Luglio una profonda area depressionaria in arrivo dal Nord Europa potrebbe dar vita ad un vero e proprio vortice ciclonico, pronto ad investire il nostro Paese.

Meteo, fine Luglio piovoso in Italia

L’incontro tra le correnti fresche ed instabili polari provenienti dal Nord Europa e quelle di aria calda ed umida in risalita dall’Africa, potrebbero portare ad eventi meteo particolarmente intensi, come grandinate e forti colpi di vento in tutta la penisola. Il fenomeno riguarderà in un primo momento le regioni settentrionali, ma successivamente si sposterà anche su quelle centrali.

Il Luglio anomalo dell’estate 2020 non dunque volerci stupire in positivo proprio alla fine e continuerà per questo a mettere i bastoni tra le ruote ai tanti che hanno preferito anticipare le consuete ferie di Agosto sperando nel bel tempo. Per un cambiamento, che si spera possa finalmente permettere all’estate di considerarsi tale, bisognerà aspettare i primi giorni di Agosto quando l’anticiclone africano dovrebbe tornare a riprendersi la scena.

I vacanzieri se lo augurano.