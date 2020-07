La giornalista Rai Barbara Carfagna presente sul luogo dell'incidente a Roma: un'auto è finita contro un ristorante lunedì 20 luglio.

Poteva avere un bilancio ben più tragico l’incidente avvenuto nella serata di lunedì 20 luglio a Roma, precisamente in piazza delle Coppelle: un’auto è finita contro un ristorante travolgendo i tavolini presenti nello spazio antistante. Travolte tre persone, tra cui anche un bambino.

Fortunatamente, però, nessuno sembrerebbe in gravi condizioni: il piccolo è stato portato al Bambin Gesù in codice giallo. A riferire del grave incidente nella città della Capitale è stata la giornalista Rai Barbara Carfagna, presente sul posto.





Roma, auto contro ristorante: il bilancio

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della locale di Roma alla base dell’incidente che ha visto un’auto finire contro un ristorante in piazza delle Coppelle ci sarebbe una distrazione dell’automobilista. Questi, infatti, avrebbe sbagliato a inserire la marcia non accorgendosi della presenza della ‘retro’: a tutta velocità è finito contro il locale creando scompiglio all’interno e tanta paura.

In un post su Facebook, la giornalista Rai Barbara Carfagna ricostruisce quanto accaduto: “‪Piazza delle Coppelle. Pieno centro a Roma. Questo era il mio tavolo. Un auto in retromarcia velocissima è piombata sul ristorante. Sembra un attentato ma non lo è”. Nel bilancio complessivo si registrano tre feriti: “Tra cui un bambino. Chi mi aspettava, sportivo, salvo per miracolo”. Per la giornalista un colpo di fortuna perché ha sbagliato strada ed era in ritardo: sul luogo dell’incidente è arrivata quando l’auto era già finita contro il ristorante.

“Questa la mia sedia” conclude la Carfagna.