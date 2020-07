Un'auto che viaggiava sulla Ruvo-Altamura è finita sulla corsia opposta ed è stata travolta da un tir: nell'incidente sono morte quattro persone.

Tragedia sulla Ruvo-Altamura, dove nella tarda mattinata di venerdì 17 luglio 2020 ha avuto luogo un incidente mortale in cui hanno perso la vita quattro persone. Un’auto è infatti finita sulla corsia opposta ed è stata travolta da un tir.

Incidente sulla Ruvo-Altamura

Secondo le prime ricostruzioni il conducente a bordo di una Peugeut 206 avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando una curva. Così, dopo essersi ribaltato, è finito sulla corsia opposta dove in quel momento stava arrivando un camion che trasportava materiale edile. Inutile la brusca frenata dell’autista del mezzo pesante: l’auto gli si è figurata davanti all’improvviso.

L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo tanto da aver causato un bilancio tragico.

Le quattro persone che viaggiavano sull’auto, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare stando a quanto appreso, sono infatti morte sul colpo. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi che non hanno potuto far alto che constatare il loro decesso. Le vittime avevano 38, 40, 51 e 84 anni ma non è ancora stata resa nota la loro identità. Il conducente del tir invece è rimasto illeso ma è completamente sotto shock.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Altamura che, dopo aver effettuato i rilievi necessari, avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.