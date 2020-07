Il dipendente di una panetteria di Sanremo è risultato positivo al coronavirus: il locale è stato temporaneamente chiuso.

Le autorità hanno disposto la chiusura della panetteria Enea Sardenaira di via Lamora a Sanremo dopo che il tampone effettuato su un dipendente ha dato esito positivo. Si tratta di un uomo di 62 anni che, ricoverato e poi dimesso dal reparto di Malattie Infettive con i sintomi tipici del coronavirus, è risultato aver contratto l’infezione.

A disporre la temporanea chiusura dell’attività è stato il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl. Il locale dovrà rimanere chiuso al pubblico per quindici giorni durante i quali il titolare dovrà provvedere alla sanificazione. Le autorità sanitarie hanno inoltre effettuato i tamponi agli altri tre dipendenti della panetteria, contatti stretti del caso positivo, che sono però risultati negativi.

Il contagio del 62enne sarebbe infatti avvenuto da una persona estranea all’attività, non si sa se un cliente o un contatto avuto fuori dal locale. La prima ipotesi sembrerebbe comunque esclusa dato che, come si legge in una nota diramata dall’Asl, la permanenza all’interno è inferiore ai 15 minuti e i dipendenti dell’attività erano tutti dotati di dispositivi di protezione individuale.

Per lo stesso motivo per i clienti della panetteria non è prevista alcuna restrizione né indicazione dal punto di vista sanitario.





A monitorare la situazione vi è l’Asl1, l’Alisa, l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale e il sindaco del Comune di Sanremo, Alberto Biancheri.