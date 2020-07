Turista Italo-americano scappa a Palermo per sottrarsi al tampone per il coronavirus.

Il coronavirus continua a fare nuove vittime. Nel corso di pochi giorni, i contagi, in tutte le regioni italiane, sono aumentanti. Proprio per questo motivo, infatti, le autorità sanitarie stanno rafforzando i controlli e aumentando il numero dei tamponi da effettuare.

Un turista italo-americano, di 38 anni, si trovava in vacanza in un hotel al centro di Palermo. L’uomo, però, aveva la febbre a 38 gradi. Proprio per questo motivo, il personale dell’hotel ha messo in allarme i medici che sono intervenuti per fare il tampone. L’uomo, all’arrivo del personale sanitario, è fuggito dalla struttura. Dopo qualche ora, però, è stato rintracciato dagli uomini della Asp. È stato portato all’ospedale Ingrassia per eseguire il tampone per il Covid 19 come da prassi.

L’uomo è in isolamento, in attesa di sapere l’esito degli esami medici.





Ragazza di 26 anni positiva

A Palermo continuano ad aumentare i casi. La notte tra il 29 e il 30 luglio 2020, infatti, si è presentata, all’ospedale Cervello di Palermo una giovane di 26 anni risultata positiva al virus.

Non si è capito come avrebbe potuto contrarre il virus. Stando alle sue parole, infatti, non ha avuto incontri o contatti con altre persone arrivate da altri Paesi. La ragazza non presenta complicazioni o sintomi. Si è recata in ospedale in quanto allarmata dalla perdita di gusto e olfatto. Adesso si trova in osservazione all’ospedale e le sue condizioni sono buone. Insomma, è ancora necessaria la massima cautela per evitare il contagio con il virus.