Ragazza di 26 anni positiva al Coronavirus a Palermo, allarme nella città mentre se ne ricostruiscono i contatti.

Palermo in allarme per via di una ragazza positiva al Coronavirus. La giovane ha solo 26 anni e si trova al momento ricoverata presso il reparto malattie infettive dell’ospedale Cervello. Attualmente è in buone condizioni di salute, si è presentate lei la sera precedente presso il nosocomio.

Palermo, ragazza positiva ricoverata

L’Asp si è messa subito al lavoro per tracciare tutti i contatti della ragazza positiva, si tratta del secondo caso di Coronavirus nella zona. A Bagheria, qualche giorno prima, un’anziana signora doveva ricoverarsi presso una struttura ospedaliera: il tampone ne ha rilevato la positività alla pandemia.

Era infatti asintomatica, ora si trova in quarantena domiciliare e nei prossimi giorni verrà nuovamente sottoposta al test.

Ancora più recente la notizia di un turista con la febbre, in fuga per evitare i controlli anti Coronavirus. L’uomo, un italo-americano di 38 anni, era in vacanza a Palermo e soggiornava presso un hotel del centro città. Il personale della struttura ha avvisato la Asl locale della presenza di un ospite con temperatura corporea oltre i 38 gradi e questi, contattato dagli operatori sanitari, ha tentato di eludere i controlli.





Coronavirus a Palermo

Non è ancora noto il risultato del tampone effettuato sul turista italo-americano, nel frattempo si trova in quarantena preventiva e gli è vietato uscire dalla sua stanza d’albergo per qualsiasi motivo. Anche in questa occasione, è in corso lo screening dei contatti dell’uomo.

Cresce l’apprensione per la presenza della pandemia nel palermitano, a causa di questi tre casi di cui due già confermati dalle Autorità sanitarie locali.