Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un'aggressione con acido muriatico compiuta dalla moglie di quest'ultimo, ora in arresto.

È attualmente ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi un uomo di 52 anni aggredito con dell’acido muriatico dalla moglie nella serata del 3 agosto. Stando a quanto finora ricostruito dalle forze dell’ordine, l’aggressione sarebbe avvenuta lungo una via del rione Commenda della città salentina, al culmine di una lite tra i due coniugi provocata da motivi ancora da chiarire.

Trasportata in ospedale anche la donna 51enne, dov’è al momento piantonata dagli agenti di Polizia che l’hanno messa in stato di arresto.





Uomo aggredito con acido a Brindisi

L’episodio sarebbe avvenuto poco dopo le ore 19, come confermato dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona che hanno immortalato l’aggressione ai danni dell’uomo.

Il 52enne sarebbe stato infatti colpito dalla moglie mentre erano a bordo di un’automobile, dalla quale l’uomo è in seguito uscito cercando aiuto in un negozio di casalinghi nelle vicinanze.

Immediatamente soccorso dai passanti, l’uomo è stato in seguito trasportato n gravi condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi, dov’è attualmente è in prognosi riservata con ustioni sull’80% del corpo.

Arrestata dagli agenti di polizia giunti sul posto e ricoverata con ustioni alle mani anche la moglie autrice del gesto, che tuttavia per ora non ha sapute fornire alcuna spiegazione. Secondo quanto riportato dalle testate locali, la donna sarebbe stata inoltre sottoposta a un trattamento anti coronavirus, in quanto la sua temperatura corporea è risultata superiore ai livelli di allarme.