Superenalotto, nuova vincita in Sardegna dopo il 6 del mese scorso: aggiudicato un 5 a Sassari.

La Sardegna si conferma un’isola fortunata nell’estate 2020 per gli appassionati del Superenalotto. Dopo il ricco 6 di Sassari di qualche settimana fa, la dea bendata premia ancora la città sarda, dove nell’estrazione di sabato 1 Agosto è stato centrato un 5.

La schedina vincente è stata giocata nell’Eni Shop di Corso Vittorio Veneto e il fortunato o la fortunata riceverà un assegno di 26.510,42 euro. Un altro 5 era stato centrato, sempre in Sardegna a San Gavino Monreale, dove a luglio erano stati vinti circa 8mila euro.

Superenalotto, nuova vincita in Sardegna

Come detto il premio più ambito, quello del 6, era arrivato nei confini dell’Isola lo scorso luglio.

La titolare del locale Dueeffe di Sassari, in via Luna e Sole, in cui era stata giocata la schedina, la signora Piera Fara, aveva affermato di non riuscire a capire chi, tra i suoi tanti clienti fissi, potesse aver vinto l’ingente somma di 59.472.355,48 euro ottenuta con una schedina di soli 3 euro. “Abbiamo tantissimi clienti fissi, ma da noi passano anche turisti e tanta gente di passaggio – aveva detto la signora Fara – “Non importa se non conosciamo l’identità del nuovo multi-milionario di Sassari.

L'emozione per noi è comunque grandissima. E speriamo che questi soldi servano anche a qualcosa di buono".





Sardegna dunque isola fortunata dell’estate 2020, con i giocatori della zona che ora puntano a confermare questo trend anche nel corso delle prossime settimane.