Un furgone portavalori è stato assaltato lungo un tratto dell'A14 in provincia di Foggia. Veicoli incendiati per bloccare l'autostrada.

Paura in provincia di Foggia, dove nel pomeriggio del 10 agosto un furgone portavalori ha subito un assalto lungo il tratto dell’A14 compreso tra Cerignola e Canosa di Puglia. Testimoni presenti sul posto parlano inoltre di alcuni veicoli incendiati dai rapinatori per bloccare l’autostrada e diversi colpi di arma da fuoco indirizzati al portavalori.

Attualmente sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Cerignola, che stanno cercando di chiarire se i malviventi siano riusciti a portare via il denaro.





Foggia, assalto a portavalori in autostrada

Secondo le prime informazioni trapelate il portavalori assaltato sarebbe un mezzo dell’azienda Sicuritalia, costretto a fermarsi lungo l’A14 dopo che i banditi hanno incendiato alcuni veicoli sulla carreggiata, sparato colpi di arma da fuoco e lanciato sull’asfalto chiodi a tre punte per forarne gli pneumatici.

Il blindati è successivamente rimasto di traverso rispetto al senso di marcia, provocando lunghe code e rallentamenti lungo il tratto autostradale in direzione Bari.

Al momento sono intervenuti sul posto gli agenti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che stanno effettuando i rilievi del caso al fine di capire se si sia trattato di un colpo portato a termine, anche solo in parte o se invece non siano riusciti a portare via la refurtiva.

La nota di Autostrade per l’Italia

Nel frattempo Autostrade per l’Italia ha diramato una nota ufficiale in cui viene dichiarata la chiusura del tratto stradale: “Tra Foggia ed il bivio con la A16 in entrambe le direzioni a causa di una tentata rapina ad un portavalori, avvenuta all’altezza del km 591,700. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Si registrano 3 Km di coda. Per gli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Foggia e di rientrare in A16 a Cerignola ovest per poi raggiungere la A14, il percorso inverso per chi è diretto a Pescara”.